Государственные университеты в Косово прекратили работу из-за забастовки

Тирана, , 14:39 — REGNUM 28 января состоялась конференция ректоров государственных университетов Косово, на которой была достигнута договоренность о том, что 29 января начнется общая забастовка государственных университетов Косово, причем протесты будут продолжаться до выполнения требований.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», участники конференции составили обращение к президенту республики Косово Хашиму Тачи, главе Кувенда (парламента) Косово Кадри Весели и премьер-министру Косово Рамушу Харадинаю, в котором говорится о необходимости принятия «срочных мер для защиты системы государственного высшего образования от деградации».

Как заявил заместитель председателя конференции Фадиль Милаку, поводом к забастовке стало недавнее решение Косовского агентства по аккредитации (АКА) о закрытии некоторых университетских программ.

Университеты требуют увольнения министра образования Косово Шчури Бютючи, всех работников АКА и отмены решения о закрытии программ.

Все контакты между университетами и нынешним министром будут прерваны. Для разрешения ситуации участники конференции требуют встречи с руководителями компетентных органов.