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Государственные университеты в Косово прекратили работу из-за забастовки

Общество

С 29 января все государственные университеты Косово присоединились к забастовке преподавателей

Тирана, 29 января 2019, 14:39 — REGNUM  28 января состоялась конференция ректоров государственных университетов Косово, на которой была достигнута договоренность о том, что 29 января начнется общая забастовка государственных университетов Косово, причем протесты будут продолжаться до выполнения требований.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», участники конференции составили обращение к президенту республики Косово Хашиму Тачи, главе Кувенда (парламента) Косово Кадри Весели и премьер-министру Косово Рамушу Харадинаю, в котором говорится о необходимости принятия «срочных мер для защиты системы государственного высшего образования от деградации».

Как заявил заместитель председателя конференции Фадиль Милаку, поводом к забастовке стало недавнее решение Косовского агентства по аккредитации (АКА) о закрытии некоторых университетских программ.

Университеты требуют увольнения министра образования Косово Шчури Бютючи, всех работников АКА и отмены решения о закрытии программ.

Все контакты между университетами и нынешним министром будут прерваны. Для разрешения ситуации участники конференции требуют встречи с руководителями компетентных органов.

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Зарубежная хроника
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