Евкуров: Безработным в Ингушетии будут предлагать работу по интересам

Магас, , 14:17 — REGNUM Жителей Ингушетии, не имеющих работу, будут трудоустраивать с учетом их потребностей и интересов. Для этого в республике будет создана специальная программа. Об этом 28 января заявил журналистам глава региона Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, он отдал поручение создать такую программу правительству Ингушетии. В этой программе должны быть учтены потребности жителей. Принята во внимание необходимость создания рабочих мест для старшего поколения, для молодежи, для женщин.

Без помощи федеральных властей с решением проблемы безработицы местные власти не справятся, отметил Евкуров, поэтому к лету созданную программу будут представлять в Минэкономики РФ, а дальше — в правительство России.

Реализация данной программы запланирована на середину 2020 года. При ее внедрении буду учтены проекты, запланированные к осуществлению в рамках нацпроектов, отметил глава региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии на протяжении последних нескольких лет отмечается самый высокий в России уровень безработицы. На 1 января 2018 года этот показатель составлял в республике 26,9%. Год назад руководитель республики предлагал внедрить в республике пилотный проект по снижению безработицы.

По словам Евкурова, госкорпорации могли бы размещать свои производственные мощности на территории республики. Это способствовало бы созданию новых рабочих мест. Кроме того, можно было бы привлекать трудовые ресурсы республики на вахтовой основе к работе над крупными проектами в различных сферах, в том числе в нефтегазовой и строительной отрасли, в проектах РЖД.

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