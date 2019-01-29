Жители Кузбасса задолжали сотни миллионов за услугу «обращение с отходами»

Кемерово, , 14:17 — REGNUM В Кузбассе региональный оператор начал взыскивать с потребителей задолженность за услуги «обращение с ТКО». Как сообщили ИА REGNUM в «ЭкоТек», общая задолженность составляет 397 миллионов рублей. Первые иски на должников-юридических лиц уже поданы в арбитражный суд.

«Мы готовы идти навстречу при наличии обратной связи, — заявил управляющий директор ООО «ЭкоТек» Андрей Функ. — Мы готовы предложить потребителям, имеющим задолженность, варианты рассрочки платежей, но для этого нужна инициатива от самих должников.

Отметим, что к работе в качестве регионального оператора по обращению с отходами на юге Кемеровской области «ЭкоТек» приступил с 1 июля 2018 года.

Напомним, сортировка и утилизация мусора — это ключевой пункт реформы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. С 1 января в РФ установлен новый порядок начисления и оплаты услуг за вывоз и утилизацию мусора — платёж из тарифа ЖКХ вынесен в отдельную строчку.

Ранее в Кузбассе начали подводить итоги эксперимента по внедрению раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов.

На каждого россиянина в среднем приходится 500 кг мусора в год. Практически все твердые коммунальные отходы в России вывозятся на полигоны ТКО и объекты размещения, введённые в эксплуатацию до 1 января и не имеющие документации, предусмотренной законодательством. На утилизацию в 2018 году отправлялось только 7% общего объёма ТКО (переработку во вторсырьё, термообработку). По данным Росприроднадзора, к началу 2018 года в стране было накоплено почти 43 миллиарда тонн промышленных и бытовых отходов.

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