В 2018 году Киев посетило больше туристов из Европы, чем из СНГ — КГГА

Киев, , 14:16 — REGNUM В 2018 году Киев посетили 1 млн 930 тыс. туристов, заявил глава управления туризма киевской государственной администрации (КГГА) Антон Тараненко 28 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«На первых местах уже третий год подряд Израиль, Белоруссия, США и Германия. Очень динамично развивающиеся направления из Азии… Финал Лиги Чемпионов увеличил почти в два раза туристический поток из Испании. Что касается стран Европы, то здесь мы видим доминирование почти на 5% перед странами СНГ», — рассказал чиновник.

По данным Тараненко, в 2018 году в Киеве побывали около 3 млн туристов-жителей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в Киеве с туристов начали собирать посуточный сбор в размере 1% от стоимости проживания в отеле, хостеле или съёмной квартире.

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