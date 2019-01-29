Транспортная реформа в Екатеринбурге может быть приостановлена

Екатеринбург, , 14:15 — REGNUM В Екатеринбурге намеченная на лето реформа городского общественного транспорта может быть приостановлена, если её внедрение вызовет рост тарифов. Об этом заявил журналистам мэр города Александр Высокинский.

Глава Екатеринбурга пояснил, что внедрение новой схемы маршрутов возможно при гарантии сохранения тарифов и гарантии того, что реформа не станет причиной проблем, одна из которых получилась после отмены городского автобусного маршрута №024.

«Мы сейчас с этой темой разбираемся отдельно. Если эти решения не обсудим и не примем, то мы с 1 июля в реформу не войдем. Я ее приостановлю. Нужен анализ по каждому маршруту. Может, это будет переходный период», — заявил в ходе бриффинга Александр Высокинский.

Напомним, что отмена городского автобусного маршрута (к концу 2018 года истёк контракт между перевозчиком и мэрией) вызвала широкий общественный резонанс. Многие горожане остались недовольны отменой популярного маршрута. В итоге на согласительной комиссии в администрации Екатеринбурга было принято решение о его «восстановлении». Маршрут будет разбит на две части: северный участок от Сортировки до центра города будет обслуживать маршрут №012, а от центра на Вторчермет будет ходить муниципальный автобус №57-А.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально реформа городского общественного транспорта в Екатеринбурге была запланирована на лето 2017 года. Но тогда из-за многочисленных протестов общественности и специалистов она была перенесена на 1 июля 2019 года.

Реформа предполагает упразднение практически всех существующих «длинных» маршрутов городского общественного транспорта и внедрение новой схемы более «коротких» маршрутов. Для этого также планируется создание пересадочных пунктов, а для удобства пассажиров с 1 февраля 2018 года внедрён повременной тариф оплаты проезда. То есть пассажир может совершить неограниченное число пересадок в отведённое тарифом время (это либо 30 минут, либо один час).

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