В Тверской области до 2021 года построят более десятка детсадов — Руденя

Тверь, , 14:09 — REGNUM Более десяти дошкольных учреждений запланировано построить в Тверской области в 2019—2021 годах. Об этом говорилось на совещании, которое провел 28 января губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Совещание было посвящено вопросам строительства учреждений образования в Тверской области — школ и детских садов в областной столице и муниципальных образованиях Верхневолжья.

«Это знаковые для Тверской области объекты. Необходимо обеспечить высокое качество работ, создать достойные условия для обучения детей», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось, до 2021 года в регионе планируется построить более десятка дошкольных учреждений, всего будет введено около 1700 новых мест. Уже сейчас ведется строительство двух детских садов в поселках Калашниково Лихославльского района и Ривицкий Максатихинского района. Новые учреждения также планируется построить в Твери, Торопце, Старице, Лихославле, Торжке, Калининском районе.

Также обсуждался ход строительства школ в Твери. В микрорайоне «Юность» возводится школа-детский сад на 560 ученических и 80 дошкольных мест, в «Брусилово» — школа на 1224 места. На объекте в «Юности» уже ведутся работы по устройству наружного освещения, вентилируемого фасада, идет отделка помещений. Продолжается закупка оборудования. В «Брусилово» выполняется устройство колонн, железобетонных стен и перекрытий первого, второго и третьего этажей. Ведется монтаж лестниц, кирпичная кладка стен и перегородок, прокладка тепловых сетей. Также планируется проектирование школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» и строительство в областном центре еще одного общеобразовательного учреждения.

Напомним, 26 декабря 2018 года в Тверской области торжественно открылась школа в Степурино Старицкого района. Строительство учреждения на 150 учащихся с дошкольной группой на 25 мест в деревне Степурино началось в 2009 году и было возобновлено в 2017 решением губернатора Игоря Рудени. Новая школа укомплектована современным оборудованием, в том числе компьютерами и интерактивными досками для занятий, обеспечена автономной котельной. На прилегающей территории оборудованы спортивные площадки.