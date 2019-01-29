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Госдума может упростить получение выплат за рождение детей

Общество

Законопроект внесен в Госдуму

Москва, 29 января 2019, 14:02 — REGNUM  Законопроект, упрощающий оформление выплат за рождение детей, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Предлагается установить, что заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка может быть подано гражданином не только по месту жительства, но также и по месту пребывания или фактического проживания на территории России.

При этом на граждан, получающих такие выплаты, возлагается обязанность извещать об изменении места пребывания или фактического проживания органы соцзащиты или Пенсионного фонда.

Кроме того, на уровне закона предлагается прописать, что информация о назначении пособий при рождении или усыновлении первого ребенка должна будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

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