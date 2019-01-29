Ежегодно Подмосковье прибавляет 90 тысяч новых жителей

Красногорск, , 14:01 — REGNUM Московская область ежегодно прибавляет по 90 тысяч новых жителей и является самым быстрорастущим регионом в стране, заявил 29 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв во время ежегодного обращения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Московский регион — самый быстрорастущий в стране. Область каждый год прибавляет порядка 90 тысяч новых жителей. Это хорошо. Значит, люди выбирают нашу область. Связывают с ней свою жизнь и будущее своих детей. Где-то ситуация обратная — люди уезжают. И это более сложная проблема», — сказал Воробьёв.

По его мнению, Подмосковье является привлекательным регионом. При этом на территории области возводится больше всего жилья в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Московской области Андрей Воробьёв считает достижимой целью увеличение подмосковного бюджета до одного триллиона рублей. Ожидается, что в 2019 году его уровень перешагнёт отметку в 700 миллиардов рублей.

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