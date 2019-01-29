Дмитрий Ларин и Птаха войдут в совет Молодежного парламента при Госдуме

Москва, , 13:57 — REGNUM Видеоблогер Дмитрий Ларин и рэпер Давид Нуриев (Птаха) сойдут в состав совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 января, об этом сообщила председатель Молодежного парламента Мария Воропаева.

Нова структура создается после обсуждения в Госдуме ситуации вокруг массовой отмены концертов рэперов. На площадке нижней палаты парламента состоялась встреча рэперов с депутатами, где обсуждалась проблема отмены выступлений молодых исполнителей.

Состав совета по культуре Молодежного парламента при Госдумы будут включены 60 представителей сферы культуры разных направлений, сообщила Воропаева.

«Одобрены заявки Давида Нуриева и Дмитрия Ларина», — сказала она.

Предполагается, что в совет войдут также публицист Армен Гаспарян, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, — всего подано более 230 заявок.

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