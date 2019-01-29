В ФРГ врач-педиатр осужден по обвинению в совращении малолетних

Аугсбург, Германия, , 13:56 — REGNUM В Германии врач-педиатр приговорен к 12 годам и 9 месяцам лишения свободы по обвинению в ряде преступлений сексуального характера в отношении малолетних, передает немецкий канал n-tv 29 января.

Суд в Аугсбурге рассмотрел 20 преступлений, совершенных 44-летним мужчиной и издал пожизненный запрет на профессиональную деятельность. Кроме того, после отбытия срока наказания свобода передвижения осужденного будет ограничена.

Обвиняемый сознался перед судом во всех озвученных преступлениях. Он искал своих жертв на детских площадках Аугсбурга, Ганновера, Мюнхена и завлекал их игрушками.

Однажды суд уже приговорил мужчину к 13,5 годам лишения свободы, однако этот приговор был отменен судом высшей инстанции.