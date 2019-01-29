Вторник, 29 Января 2019 года
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LG Group бесплатно предоставит воздухоочистители в детские учреждения

Общество

В течение трех лет компания предоставит 3100 воздухоочистителей

Сеул, 29 января 2019, 13:51 — REGNUM  LG Group предоставит бесплатно воздухоочистители и колонки с искусственным интеллектом в детские учреждения, сообщает ZD Net Korea.

Согласно новостному источнику, соглашение по проекту было подписано компанией LG и Благотворительной ассоциацией Южной Кореи.

Да сегодняшний день высокая концентрация мелкой пыли в воздухе является серьезной проблемой. Поэтому представители компании LG Group сообщили, что разработали проект, который поможет детям, живущим в учреждениях социального обеспечения, жить счастливо, не беспокоясь о мелкой пыли и неудобствах.

Компания LG в течении 3 лет предоставит более 3100 очистителей воздуха в 262 детских учреждений по всей стране.

По данным Института охраны здоровья детей, более 11 тыс детей, которые нуждаются в защите и уходе, проживают в 262 учреждениях по всей стране.

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