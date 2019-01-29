LG Group бесплатно предоставит воздухоочистители в детские учреждения

Сеул, , 13:51 — REGNUM LG Group предоставит бесплатно воздухоочистители и колонки с искусственным интеллектом в детские учреждения, сообщает ZD Net Korea.

Согласно новостному источнику, соглашение по проекту было подписано компанией LG и Благотворительной ассоциацией Южной Кореи.

Да сегодняшний день высокая концентрация мелкой пыли в воздухе является серьезной проблемой. Поэтому представители компании LG Group сообщили, что разработали проект, который поможет детям, живущим в учреждениях социального обеспечения, жить счастливо, не беспокоясь о мелкой пыли и неудобствах.

Компания LG в течении 3 лет предоставит более 3100 очистителей воздуха в 262 детских учреждений по всей стране.

По данным Института охраны здоровья детей, более 11 тыс детей, которые нуждаются в защите и уходе, проживают в 262 учреждениях по всей стране.