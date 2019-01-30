С легкостью необычайной: жирная власть рассуждает о бедности и смертности

Москва, , 05:01 — REGNUM В прошлом году население России уменьшилось на 90 000 человек. Почему главные причины убыли населения — бедность и отсутствие уверенности в завтрашнем дне — не становятся для российского правительства поводом изменить внутреннюю политику, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Организацию социально-экономической жизни в современной России вполне можно назвать бездарной. Как только речь заходит о конкретных проблемах, из уст ответственных лиц начинают звучать всякого рода косвенные рецепты — вместо того, чтобы справляться с бедой как она есть, эксперты начинают рассуждать о косвенных подходах. Пример тому — рассуждение на прошедшем в Москве Гайдаровском форуме о решении демографической проблемы за счет снижения смертности. Само по себе это, конечно, хорошо, но одним только улучшением здравоохранения без материальной поддержки невозможно ни существенно продлить жизнь пожилым, ни, что более важно, обеспечить смену поколений.

Дети в государственном понимании должны быть не «питомцами» одной конкретной семьи, а частью общего народного организма. Возможно, выход лежит в большей заботе о российском селе, где жизнь здоровее, чем в городе, и в экологическом, и в нравственном смысле, вот только хватит ли соображения у нынешних высокопоставленных экспертов для того, чтобы сдвинуть ситуацию в сторону сохранения народа?

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