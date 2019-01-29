Число работников в оборонном комплексе Украины выросло на четверть

Киев, , 13:46 — REGNUM Количество людей занятых в украинском оборонном секторе за последние годы выросло на 25%, заявили в пресс-службе министерства обороны Украины, сообщил 28 января официальный сайт ведомства.

«Количество работающих на рабочих местах на предприятиях оборонно-промышленного комплекса за последние годы увеличилась на 25%. Зарплата на предприятиях, занимающихся бронетанковой техникой, увеличилась в среднем более, чем в 4,5 раза», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что в 2019 году ВСУ получат 20 видов вооружений, которых раньше не было. Кроме того, Украина наладила производство брони для своей бронетехники.

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Отметим, развитие украинской оборонной промышленности началось в 2014 году после начала гражданской войны, развязанной киевским правительством против Донбасса.