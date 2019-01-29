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Ярославская полиция начинает проверки торговых центров

Общество

На фуд-кортах сетевых гипермаркетов участились случаи пьянства и правонарушений среди подростков

Ярославская полиция начинает проверки торговых центров
Начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин

Ярославль, 29 января 2019, 13:57 — REGNUM  Полиция намерена проводить активные мероприятия в торговых центрах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник управления МВД России по Ярославской области Андрей Липилин.

Мы запланировали серию рейдов силами сотрудников полиции. Они будут проведены в самое ближайшее время. Складывается ощущение, что охрана торговых центров побаивается больших компании подростков, не делает им замечаний, не обращает внимание, что молодые люди нарушают общественный порядок», — рассказал ИА REGNUM Андрей Липилин.

Отдельные профилактические беседы будут проведены с лидерами молодежных группировок. Глава областного управления внутренних дел озвучил и причины подобных проблем. По его мнению, подросткам нечем занять себя. Особенно это касается жителей окраин Ярославля.

«Молодым людям не хватает досуговых учреждений. Секций, кружков, других вариантов получения дополнительного образования. Собственно, поэтому они и проводят свободное время на фуд-кортах торговых центров», — сказал Андрей Липилин.

В Ярославской области в 2018 году зарегистрировано 286 преступлений, совершенных подростками, из них 51 — тяжкие и особо тяжкие преступления.

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Молодежная политика в РФ
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