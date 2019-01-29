А как же профилактика? Об отмене медосмотров офисным работникам

Барнаул, , 13:34 — REGNUM При отмене медосмотров офисным работникам возможности профилактики резко снизятся, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующую инициативу Минтруда РФ, он пояснил:

«Разумеется, в случае утверждения предлагаемых поправок, правовые основания для проведения предварительных и периодических медосмотров у офисных работников будут отсутствовать. Очевидно, что возникает вопрос, насколько это отразится на состоянии здоровья такой большой группы россиян. Ведь данные осмотры являются обязательными, и работодатели повсеместно стремятся обеспечить прохождение их своими сотрудниками.

При хорошей организации медосмотров становятся возможными раннее выявление и коррекция многочисленных заболеваний еще до появления клинических симптомов. Совершенно ясно, что при отсутствии подобных осмотров возможности профилактики резко снижаются.

Остается, конечно, диспансеризация, но она носит добровольный характер, и, как правило, работающий человек избегает её прохождения. Заинтересованным органам государственной власти необходимо в данной ситуации скорректировать законодательство таким образом, чтобы немалая часть работающего населения страны не оказалась лишена профилактических мероприятий».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с инициативой внести в приказ Минздрава РФ поправки, отменяющие медицинские осмотры для офисных сотрудников, выступило Министерство труда и социальной защиты России. По мнению разработчика, работа за компьютером не связана с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний.

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