Оренбуржцы о массовой эвакуации – «что происходит в городе?»

Оренбург, , 13:49 — REGNUM В Оренбурге днём начала появляться неофициальная информация о том, что оцеплены здания минобра и министерств соцразвития и здравоохранения области. Заговорили о волне анонимных сообщений с угрозами минирования, которая докатилась до Оренбурга. В одном из ведомств неофициально корреспонденту ИА REGNUM сказали, что речь об анонимных угрозах.

Тем временем ни чиновники регионального и муниципального уровня, ни полиция, ни УФСБ по региону официально не сделали никаких заявлений и не успокоили народ, который в соцсетях и мессенджерах активно обсуждает ситуацию в муниципалитете.

В школах, когда родители пришли забирать детей с занятий, взрослых попросили покинуть здание учреждения. Педагог загадочно сказала: «Ну вы же знаете о поступивших письмах…».

Стоит отметить, что в ряде российских городов на электронную почту учреждений поступали анонимные сообщения о минировании. Это вызвало массовые эвакуации. В Перми объявили об отмене занятий во всех школах.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Оренбурга, мэрия не будет давать никаких официальных комментариев, поскольку это полномочия правоохранительных органов. Примерно то же самое сказали в пресс-службе областного правительства.

В свою очередь в УФСБ по Оренбургской области кивнули на УМВД по региону, а там — на УФСБ… Тем временем народ мучается в догадках — что происходит в городе? Это антитеррористические учения или реальная угроза?

В управлении образования города корреспонденту ИА REGNUM заявили, что эвакуаций в школах не было. Все школы работают. Однако в мессенджерах оренбуржцы сообщают о «минировании» 15 объектов, среди которых и школы. Информресурсы сообщают об эвакуации детей из школ №10 и 39.

Стоит отметить, что информация о ситуации в городе Оренбурге оказалась закрытой, что создаёт почву для паники, которой может и добиваются анонимные товарищи, если, конечно, в муниципалитете не проводят учения. И положительным примером для региона может стать Пермский край, где министерство территориальной безопасности неоднократно через СМИ призвало население соблюдать спокойствие. Также чиновники проинформировали местных жителей, что 29 января в ряд организаций и учреждений Пермского края посредством массовой рассылки на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании. Правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводится проверка поступившей информации. По состоянию на полдень признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.

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Добавим, 28 января волна анонимных сообщений прокатилась по территории Сибири. В лютый мороз эвакуировали людей из 400 учреждений, таковы предварительные данные. Массовая эвакуация вскрыла ряд проблем. Например, из-за массовых выездов по сигналам анонимных террористов оказалась парализована работа скорой помощи. Из поликлиник с трудом выводили людей на улицу, поскольку посетители думали, что это учебная тревога.

Не все региональные власти, которые затронули массовые ложные сообщения с угрозами теракта, оперативно отреагировали на ситуацию. Например, в Новосибирской области быстро провели оперативное совещание и дали официальные комментарии. Оперативно сработали и власти Хакасии, а другие регионы с комментариями припозднились. Напомним, что шквал ложных сообщений с угрозами пришёлся 28 января, в частности, на Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Омск, Барнаул, Хакасию.

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