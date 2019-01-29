В Москву спецбортом этапированы 12 членов банды Гагиева

Владикавказ, , 13:22 — REGNUM Слушание дела банды Аслана Гагиева будет проходить в Москве. Сегодня ночью, 29 января, все подсудимые были доставлены из Северной Осетии в столицу. Причина их перевода — имеющиеся угрозы безопасности для участников процесса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета.

«В связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства судом принято решение о направлении дела для рассмотрения по существу в Московский окружной военный суд. Сегодня ночью все 12 подсудимых были этапированы в Москву», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она уточнила, что подсудимые обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе участии в преступном сообществе, бандитизме, убийствах, покушениях на убийство двух и более лиц по найму, бандитизме и похищении людей, посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов и других преступлениях.

По данным СКР, уголовное дело в отношении главаря банды Аслана Гагиева выделено в отдельное производство. Кроме того, продолжается расследование в отношении остальных участников преступного сообщества.