СБУ закрыла дело против высокопоставленного украинского антикоррупционера

Киев, , 13:22 — REGNUM Служба безопасности Украины закрыла уголовное дело против руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, сообщило 29 января издание «Украинская правда».

В генпрокуратуре Украины журналистам ответили, что в деле Холодницкого «отсутствовали события уголовного правонарушения».

Напомним, весной 2018 года стало известно о наличии прослушивающих устройств в кабинете Холодницкого. «Жучки» якобы были установлены на стенке аквариума.

Позже национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозаписи, на которых глава САП говорит о будущих обысках и давлении на чиновников, о лжесвидетельстве и даче взяток.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала «аквариумного» дела Холодницкий получил выговор, но остался на посту руководителя САП.

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