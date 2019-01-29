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СБУ закрыла дело против высокопоставленного украинского антикоррупционера

Общество

«Аквариумное» дело закончилось безрезультатно

Киев, 29 января 2019, 13:22 — REGNUM  Служба безопасности Украины закрыла уголовное дело против руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, сообщило 29 января издание «Украинская правда».

В генпрокуратуре Украины журналистам ответили, что в деле Холодницкого «отсутствовали события уголовного правонарушения».

Напомним, весной 2018 года стало известно о наличии прослушивающих устройств в кабинете Холодницкого. «Жучки» якобы были установлены на стенке аквариума.

Позже национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозаписи, на которых глава САП говорит о будущих обысках и давлении на чиновников, о лжесвидетельстве и даче взяток.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала «аквариумного» дела Холодницкий получил выговор, но остался на посту руководителя САП.

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