В Ингушетии получили по миллиону рублей 16 врачей

Магас, , 13:05 — REGNUM В Ингушетии по программе «Земский врач» в 2018 году переехали в села 16 медицинских работников. На днях глава республики Юнус-Бек Евкуров вручил им денежные сертификаты в размере 1 млн рублей каждому, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе руководителя региона.

Как отметил Евкуров, благодаря программе «Земский врач» в сельских больницах, где наблюдалась острая нехватка врачей, появились педиатры, терапевты, кардиологи, рентгенологии другие специалисты. Для молодых врачей материальная поддержка в виде «врачебного миллиона» является очень существенной.

Отметим, что в Ингушетии программа «Земский доктор» начала действовать в 2013 году, на год позже, чем в других субъектах РФ. Только в один высокогорный Джейрахский район, где в ноябре 2013 года открылась новая больница, по этой программе было привлечено более 100 медицинских работников.

Стоит напомнить, что по итогам 2017 года в Ингушетии показатель обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом по республике составил 44,1 на 10 тысяч человек населения. Это выше, чем в среднем по Северо-Кавказскому округу (34,5) и Российской Федерации (37,2). Средняя заработная плата врача превышала 40 тыс. рублей.