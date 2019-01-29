Соцсети обсуждают пожилую пару из США, которая выиграла в лотерею $26 млн

Вашингтон, , 13:02 — REGNUM В соцсетях обсуждают историю пожилой пары из США, которой удалось выиграть в лотерею Winfall благодаря тому, что глава семьи хорошо знал математику. Их общая сумма выигрыша за девять лет составила около $26 млн.

Играть в эту лотерею они начали ещё в 2003 году, Джерри Селби, имеющий степень бакалавра по математике, изучив правила, пришел к выводу, что покупая большое количество билетов, он сможет гарантированно удваивать свои вложения. Это стало возможным благодаря тому, что когда джекпот Winfall достигал суммы в $5 млн, а победитель не определялся, деньги делились среди тех участников, которые угадывали меньшее количество цифр.

Стоит отметить, что пара Серлби были не единственными, кто смог разгадать секрет Winfall. Билеты в большом объеме в какой-то момент также стали скупать другие знатоки математики — студенты из Массачусетского технологического института.

Читайте также: Блогер из США унизил мексиканских рабочих и попал под волну критики

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2018 году в Южной Корее продажи лотерейных билетов побили все рекорды. Всего в стране за обозначенный период было продано билетов на сумму около $3,5 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее продажи лотерейных билетов составили $3,5 млрд