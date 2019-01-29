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Ипотечникам в РФ могут предоставить «годовые каникулы»

Общество

«Каникулы можно будет брать несколько раз»

Ипотечникам в РФ могут предоставить «годовые каникулы»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Центральный банк России

Москва, 29 января 2019, 13:02 — REGNUM  Банк России предлагает предоставлять право на «ипотечные каникулы» по одному кредиту жителям страны, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом рассказал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в интервью РИА Новости.

По его словам, услугу планируется предоставляется ипотечникам на двеннадцать месяцев в течение всего кредита, но не больше шести месяцев за раз.

«Так как такие каникулы можно будет брать несколько раз, заемщик будет заинтересован в том, чтобы как можно меньше их тратить», — сказал Швецов.

По его словам, ипотечнику также могут предоставить возможность выбирать между полным прекращением платежей и уменьшением их размера.

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