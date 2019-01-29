Губернатор Подмосковья: «Раньше свалки сводили людей с ума»

Красногорск, , 12:55 — REGNUM В Московской области закрываются свалки, сообщил 29 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в 2019 году закончится рекультивация полигонов твердых бытовых отходов «Кучино» и «Дубна Левобережная».

«Если раньше эти свалки сводили людей с ума, то теперь должно выглядеть всё культурным образом», — сказал Воробьёв.

В ближайшие годы рекультивация предстоит ещё нескольким полигонам.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Андрей Воробьёв назвал экологию в числе приоритетов.

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