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Губернатор Подмосковья: «Раньше свалки сводили людей с ума»

Общество

В 2019 году закончится рекультивация полигонов твердых бытовых отходов «Кучино» и «Дубна Левобережная»

Красногорск, 29 января 2019, 12:55 — REGNUM  В Московской области закрываются свалки, сообщил 29 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в 2019 году закончится рекультивация полигонов твердых бытовых отходов «Кучино» и «Дубна Левобережная».

«Если раньше эти свалки сводили людей с ума, то теперь должно выглядеть всё культурным образом», — сказал Воробьёв.

В ближайшие годы рекультивация предстоит ещё нескольким полигонам.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Андрей Воробьёв назвал экологию в числе приоритетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Воробьёв назвал экологию среди приоритетов Подмосковья

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Экологические проблемы Подмосковья
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