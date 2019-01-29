Новое жильё обрели 11 семей из пострадавшего в Магнитогорске дома

Челябинск, , 12:51 — REGNUM В Магнитогорске 11 семей из пострадавшего при обрушении десятиэтажного дома уже приобрели новое жильё. Об этом журналистам сообщил прокурор Челябинской области Виталий Лопин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, также пострадавшие уже получили финансовую помощь в размере 327 млн рублей. средства поступили из федерального и областного бюджета, а также от Магнитогорского меткомбината.

«Нарушений при их расходовании не установлено», — цитирует прокурора издание Накануне.Ru.

как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря седьмой подъезд дома обрушился после взрыва. Погибли 39 человек.