В США отчаявшийся ребенок попросил помощи с домашним заданием у службы 911

Лафайет, США, , 12:50 — REGNUM Сотрудница службы спасения 911 получила благодарность руководства после того, как ответила на звонок ребенка, умолявшего о помощи с домашнем заданием, сообщает NBC.

Антония Банди, сотрудница департамента полиции города Лафайет (штат Индиана), приняла звонок от школьника младших классов, который сказал ей, что у него был «правда очень плохой день», он полностью растерян и у него «тонна домашнего задания». Выяснилось, что мальчик не мог решить «очень тяжелую» задачу по математике, Банди помогла ему, мальчик поблагодарил и сказал:

«Извините, что позвонил вам, но мне правда нужна была помощь».

Сержант полиции Лафайета Мэтт Гард сообщил, что Банди работает диспетчером с апреля 2016 года, известна своей преданностью службе, и, как все прочие диспетчеры, получает множество звонков ежедневно:

«Они действительно получают иногда чудаковатые запросы, но эта ситуация с просьбой помочь в домашнем задании… Я работаю в органах 13 лет и даже не слышал о чем-то подобном».

На своей странице в твиттере департамент полиции Лафайета пишет:

«Наши диспетчеры никогда не знают, о чем может быть следующий звонок. Они подготовлены ко многим чрезвычайным ситуациям, однако домашнее задание — не то, что они планируют делать. Мы не рекомендуем 911 для помощи с домашней работой, но этот диспетчер помогла мальчику и сделала его день светлее».