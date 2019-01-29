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Граждан РФ предупредили разгуле стихии на Кубе

Общество

Жертвами торнадо стали четыре человека, десятки пострадали

Москва, 29 января 2019, 12:43 — REGNUM  Министерство иностранных дел России распространило предупреждение для граждан страны, которые в настоящее время находятся или планируют поездку на Кубу. Так, по данным ведомства, сейчас в этой стране, на которую обрушился торнадо, наблюдаются перебои в электроснабжении, некоторые здания подтоплены.

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«Вследствие торнадо наблюдается […] частичное разрушение дорог в городе Гавана и в населенных пунктах провинций Майябек, Артемиса и Пинар дель Рио», — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) в Twitter.

https://twitter.com/MID_travel/status/1090170271653392384

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января восточные районы кубинской Гаваны неожиданно оказались атакованы первым в стране за десятилетие торнадо. Мощный смерч переворачивал машины, срывал крыши с домов и ломал линии электропередачи. Из-за удара стихии погибли четыре человека, ещё около двух сотен человек получили различные травмы. Ущерб от этого атмосферного феномена оценивается как серьёзный.

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