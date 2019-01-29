В пермских Березниках «заминировали» 39 зданий здравоохранения

Березники, Пермский край, , 12:38 — REGNUM Город Березники Пермского края также достигла волна ложных анонимных сообщений с террористическими угрозами. Как сообщили к корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре горадминистрации, все учреждения проверили, взрывных устройств не обнаружили.

По данным чиновников, реакцией на тревожные сообщения стало обследование 39 зданий здравоохранения. На проверочные мероприятия потребовалось два часа.

Из трёх поликлиник пришлось эвакуировать 1178 человек (338 сотрудников и 840 пациентов). В настоящее время городские поликлиники работают в штатном режиме. Из-за вынужденного простоя их рабочий день 29 января продлят на два часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до Пермского края докатилась волна анонимных ложных сообщений об угрозе минирования. В Перми прошла массовая эвакуация в административных зданиях, торговых центрах, образовательных учреждениях. Во всех школах отменили занятия во вторую смену.

Добавим, что СМИ сообщают также о массовой эвакуации в Екатеринбурге, Оренбурге.

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