В Астане будут использовать блокчейн для зачисления детей в детсады

Астана, , 12:36 — REGNUM В Астане с 1 февраля 2019 года направления в детские сады будут выдавать с учетом мнения граждан с помощью технологии блокчейн, сообщает 29 января издание «Елорда Инфо».

Планируется, что родители смогут выбирать детские сады с учетом рейтинга и списка дополнительных услуг. С помощью новой системы родители смогут видеть вероятность зачисления ребенка в детский сад.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил правительству республики задачу повысить квалификацию всех 55 тыс. воспитателей детских садов в течение трех лет.

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