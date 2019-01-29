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В Астане будут использовать блокчейн для зачисления детей в детсады

Общество

Родители смогут выбирать детские сады с учетом рейтинга и списка дополнительных услуг

Астана, 29 января 2019, 12:36 — REGNUM  В Астане с 1 февраля 2019 года направления в детские сады будут выдавать с учетом мнения граждан с помощью технологии блокчейн, сообщает 29 января издание «Елорда Инфо».

Планируется, что родители смогут выбирать детские сады с учетом рейтинга и списка дополнительных услуг. С помощью новой системы родители смогут видеть вероятность зачисления ребенка в детский сад.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил правительству республики задачу повысить квалификацию всех 55 тыс. воспитателей детских садов в течение трех лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев поручил повысить квалификацию воспитателей детских садов

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