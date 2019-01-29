Пять школ и шесть детсадов построят в Краснодаре

Краснодар, , 12:32 — REGNUM 11 новых образовательных учреждений — пять школ на 4950 мест и шесть детских садов на 1130 мест в разных микрорайонах Краснодара, а также в пригородах, в настоящее время проектируются. Проекты по всем 11 соцобъектам должны быть готовы в 2019 году, впоследствии их планируют включить в федеральные и краевые программы. Об этом ИА REGNUM 29 января сообщили в пресс-службе администрации города.

«Темпы по строительству школ и детских садов в Краснодаре набраны беспрецедентные, в настоящее время активно строятся четыре новые большие школы, два корпуса к уже существующим, а также три детских сада. Это только за счет бюджетных средств», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

«Чтобы не снижать набранных темпов, необходимо активно готовить новые проекты, чтобы их реализацию начинать сразу по завершению тех, которые возводим сейчас. Для этого в Краснодаре достаточно площадок и подходящих земельных участков», — добавил глава города.

По информации директора городского департамента строительства Максима Карпенко, сейчас проектируются три школы в пос. Краснодарском, в пос. Российском и в районе ул. Западный Обход. Также проектируются два новых корпуса для начальных классов на 300 мест гимназии № 87 в Юбилейном микрорайоне и корпуса на 400 мест школы № 46 в микрорайоне Гидростроителей. Детские сады планируется построить также в поселках Краснодарском и Российском, два детсада появятся по ул. Автолюбителей на Гидрострое, также готовятся проекты детсада на ул. Обрывной и по ул. им. Марины Цветаевой рядом с «Немецкой деревней».

Как сообщало ИА REGNUM, к 1 сентября 2018 года в Краснодаре были открыты пять новых школ. Вместе с тем, родители учеников одной из новых школ ранее обратились к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой помочь с созданием транспортной инфраструктуры — к новой школе отсутствует нормальная дорога.

Об этом: Жители Краснодара попросили Медведева помочь с дорогой к новой школе