За призывы к экстремизму и терроризму житель Дагестана попал в колонию

Ростов-на-Дону, , 12:35 — REGNUM Наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима назначено жителю Кизлярского района Дагестана. Он осуждён Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону за публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, а также за оправдание терроризма. Поводом для обвинения стали четыре видеоролика, которые он в 2014—2015 годах разместил в одной из социальных сетей, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Напомним, ранее еще один уроженец Дагестана был осуждён в Ростове-на-Дону за подобное преступление. Его приговорили к 2,5 годам колонии-поселения за публичное оправдание терроризма и его пропаганду в социальной сети.

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Как сообщило ИА REGNUM, по подозрению в финансировании терроризма перед судом предстанет 19-летний житель Карабудахкентского района Дагестана. Как считает обвинение, юноша в 2016 и 2017 годах организовал в интернете сбор денег для боевиков в Сирии. Собранные средства в размере около 150 тысяч рублей он перевёл на карту двум посредникам для последующей их передачи членам незаконных вооруженных формирований.

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