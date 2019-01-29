«Карантин – не каникулы»: в Тюменской области закрылись школы

Тюмень, , 12:31 — REGNUM В Тюменской области отмечается превышение предельных эпидемических порогов заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом. Закрыты на карантин школы в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Заводоуковске, сообщают местные СМИ.

«Санитарно-противоэпидемической комиссией города Тюмени принято решение о продлении разобщения детей до 2 февраля 2019 года включительно во всех общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования. Также учебный процесс приостановлен в муниципальных образованиях, где превышен эпидемический порог», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.

В надзорном ведомстве отмечают, что эпидпроцесс по гриппу и ОРВИ имеет умеренное течение. Медики отмечают, что у людей, привитых от гриппа, заболевание протекает в более лёгкой форме.

В пресс-службе областной больницы № 4 города Ишима корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что число заболевших за последние семь дней превысило эпидемиологический порог на 51%. Из обратившихся в медучреждения 1418 человек, 1100 — дети. Причём 47 человек госпитализированы, из них 36 — несовершеннолетние.

В медучреждении в связи с карантином усилена дезинфекционная обработка помещений, ограничены посещения пациентов, проходящих лечение в стационарах, введен масочный режим, в поликлиниках организован раздельный прием пациентов, сообщает пресс-служба больницы.

«Карантин — не каникулы. Образовательный процесс до 2 февраля ведётся дистанционно, школьники получают домашние задания через электронные дневники и сайты образовательных учреждений, связь с педагогами осуществляется через интернет», — отметила директор департамента по социальным вопросам администрации Ишима Надежда Сабаева.

В Тобольске школы закрыты на карантин до 4 февраля.

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