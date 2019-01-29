Воробьёв назвал экологию среди приоритетов Подмосковья

Красногорск, , 12:20 — REGNUM Экология названа одним из приоритетов во время ежегодного обращения губернатора Московской области Андрея Воробьёва, передаёт 29 января корреспондент ИА REGNUM.

«Мы должны создавать в лесных зонах условия для комфортного отдыха жителей области», — заявил он.

Глава региона отметил, что последнее время под словом «экология» в Подмосковье понимается проблема утилизации мусора.

Обращение губернатора Московской области называется «Новая пятилетка». По словам Воробьёва, «это дань уважения тем, кто 90 лет назад создавал потенциал области».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Подмосковья проблема складирования мусора неоднократно провоцировали массовые протесты жителей из-за ухудшения экологической ситуации.