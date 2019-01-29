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В Перми из-за массовых угроз отменили занятия в школах

Общество

Из-за анонимных сообщений о минировании объектов в регионе проходят массовые эвакуации, в том числе в учреждениях образования

Пермь, 29 января 2019, 12:19 — REGNUM  В Перми сегодня, 29 января, отменили занятия во вторую смену во всех школах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горадминистрации. В мэрии отметили, что такое решение связно с волной анонимных сообщений о террористической угрозе, которые поступили на электронную почту.

Если школы закрыли из-за угроз теракта, то детские сады, по данным чиновников, работают в обычном режиме.

Напомним, в первой половине дня 29 января в Перми началась массовая эвакуация. Первыми тревожными звонками стали сообщения о минировании зданий, где расположены департамент имущественных отношений, управление жилищных отношений мэрии, городское управление здравоохранения. Далее волна нарастала. СМИ информировали об повальной эвакуации людей из крупных торговых центров. Из школ в 20-градусный мороз детей выводили на улицу. Кроме Перми угрозы поступают и в другие города Прикамья. Так, по данным59.ru, в Березниках за два часа правоохранители проверили 40 медучреждений. Все сообщение с угрозами оказались ложными.

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