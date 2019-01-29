В 2018 году подростковая преступность в Таджикистане выросла на 31%

Душанбе, , 12:23 — REGNUM В 2018 году несовершеннолетние совершили в Таджикистане 907 преступлений, что на 31% больше, чем в 2017 году, сообщает 29 января агентство «ТаджикТА» со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

В ведомстве считают, что основной причиной роста преступности среди несовершеннолетних является непосещение нарушителями школы. В 2018 году за нарушение закона о воспитании детей к административной ответственности были привлечены 2,2 тыс. родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Таджикистане зарегистрировано 21 957 преступлений, что на 0,3% меньше, чем в 2017 году. В республике увеличилось количество грабежей и случаев причинения тяжкого телесного повреждения.

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