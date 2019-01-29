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Пожарное депо со скалодромом появится на территории ЗИЛа

Общество

Новое депо на четыре машины в ближайшее время откроют в Даниловском районе

Москва, 29 января 2019, 13:21 — REGNUM  На территории бывшего завода им. Лихачёва (ЗИЛ) появится пожарное депо со скалодромом, учебными классами и тренировочной базой. Об этом сообщил журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Общая площадь сооружения составит около трёх тысяч квадратных метров.

«Новое депо на четыре машины в скором времени появится в Даниловском районе. По сути это хорошо оснащенная тренировочная база, где будет свой скалодром, тренажерный и спортивный залы, учебные классы», — пояснил он.

В депо будут находиться четыре спецмашины с отдельным боксом автомойки и ремонтным отсеком. В учебно-спортивной зоне оборудуют четырёхэтажную пожарную башня со скалодромом и беговой дорожкой. Дополнительно на участке построят учебный пожарный гидрант, подземный резервуар на пять кубических метров и полосу препятствий длиной 50 метров. Возле здания депо также откроют паркинг на 10 машино-мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на Автозаводской улице в составе квартала «Парк Легенд» появится многофункциональный комплекс с торговой, выставочной и офисно-административной частью. Деловой центр станет частью крупного проекта по реорганизации территории бывшего завода им. Лихачёва.

Читайте подробнее: Новый многофункциональный комплекс построят на территории ЗИЛ в Москве

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