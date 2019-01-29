Жители Северного Кавказа не стоят в очереди за «дальневосточным гектаром»

Ставрополь, , 12:16 — REGNUM Жители субъектов Северо-Кавказского федерального округа проявляют не самую большую активность при участии в программе «Дальневосточный гектар». Ими подано в общей сложности около 450 заявлений, что составляет всего лишь 0,8% от общего количества участников программы. Больше всего заинтересовались получением «дальневосточного гектара» жители Ставрополья — от них поступило 188 заявлений, пишет «АиФ».

Среди дагестанцев нашелся 101 желающий стать обладателем земли на Дальнем Востоке. Кроме того, подали заявки на право обладания земельными наделами 84 человека, проживающие в Северной Осетии, 35 жителей Кабардино-Балкарии, 19 уроженцев Ингушетии, 18 — Карачаево-Черкесии, 11 — Чечни.

Стоит отметить, что, по данным федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», по программе «Дальневосточный гектар» уже одобрены заявки на выдачу 55 тыс. участков для жителей разных субъектов России. Большая часть заявителей — жители Дальнего Востока.

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То, что среди претендентов на земельные наделы так мало представителей Северного Кавказа, доктор социологических наук Андрей Лежебоков объясняет тем, что их отпугивают «огромные расстояния, которые нужно преодолеть, чтобы попасть на Дальний Восток, а во-вторых, неопределённые перспективы».

Кроме того, большая часть тех, кто уже получил землю, намерены использовать ее для выращивания сельскохозяйственных культур. А климат и почвы на Дальнем Востоке, как отмечает ученый, сильно отличаются от северокавказских.

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