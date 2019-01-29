Блогер из США унизил мексиканских рабочих и попал под волну критики

Вашингтон, , 12:26 — REGNUM Американский блогер и модельер Тейлор Голдблатт опубликовал у себя в Instagram расистские высказывания в адрес двух мексиканских рабочих. Блогера подвергли критике после того, как один из пользователей Twitter обратил внимание на эти записи.

https://twitter.com/ialfreddyate/status/1089308907523067904

Двое мужчин из Мексики устанавливали в доме Голдблатта неоновую вывеску. Молодой человек фиксировал рабочий процесс на камеру и публиковал снимки у себя в Instagram Stories, сопровождая их уничижительными подписями.

«Я забыл, кто из них Хуан, а кто Хосе, потому что они оба выглядят одинаково», — писал Голдблатт.

Он отмечал, что, независимо от того, «перелезли они через стену или подрыли ее», он «просто рад иметь дешевую рабочую силу». Блогер посоветовал рабочим поторапливаться, грозясь, что «расскажет мистеру Трампу», и их депортируют. Под конец работы он написал, что заплатит мужчинам по минимуму.

«Пенни доллар бережет, глупый большой крестьянин», — заключил он.

Такое поведение Голдблатта привело многих пользователей в ярость. Запись в Twitter со скриншотами Stories набрала 53 тыс. лайков и около 27 тыс. репостов. Из-за массовой критики блогеру пришлось сделать закрытыми свои профили в Instagram и Twitter, а вскоре юзеры обнаружили, что он создал новые аккаунты в соцсетях.

Между тем на снимках, сделанных Голдблаттом, одна из пользовательниц Twitter узнала своего отчима.

«Человек в фиолетовом — мой отчим, его зовут Хосе, он трудолюбивый человек и в настоящее время занимается собственным бизнесом. Просто отстой, что в мире есть такие злые люди», — написала она.

К сожалению, это не первый случай, когда блогеры пытаются поднять свою популярность за счет издевательств. В январе 2017 года испанский блогер-миллионник Кангуа Рен, более известный как ReSet накормил бездомного печеньем с зубной пастой, из-за чего мужчине стало плохо.

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