Apple подумывает о создании игрового сервиса с доступом по подписке

Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Компания Apple обсуждала с разработчиками игр возможность создания сервиса подобного Netflix, пользователям которого были бы доступны игры по подписке. Об этом 28 января сообщил портал Cheddar.

О подобных планах Apple журналу сообщили пять разных источников. Компания вела подобные переговоры с создатели игр во второй половине 2018 года. Отмечается, что переговоры носили предварительный характер, а проект находится на ранней стадии развития. Вполне возможно, что Apple в итоге откажется от этой идеи. Также есть информация о том, что компания рассматривает вариант, при котором она выступит в роли издателя игр.

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Напомним, сейчас множество компаний обратили своё внимание на игровую индустрию и рассматривают возможность запуска собственных игровых сервисов. Сейчас свои сервисы уже открыли такие компании, как Valve, Sony, Microsoft, Electronic Arts, CD Projekt и другие.

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