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70% школ в РФ проводят уроки финансовой грамотности — Минпросвещения

Общество

Материалы уроков универсальны для любых возрастных категорий

Москва, 29 января 2019, 11:49 — REGNUM  Программы финансовой грамотности, которые нацелены на популяризацию знаний основ экономики у подростков, охватили более 70% школ и 80% организаций среднего профессионального образования в Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ со ссылкой на данные мониторинга, проведенного совместно с Центробанком РФ.

«Около 30 тыс. школ РФ в прошедшем учебном году включили в расписание уроки по финансовой грамотности», — сообщили в пресс-службе.

Процесс реализации инициатив, которые проводятся в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017 — 2023 гг., наиболее активен в Башкирии (1352 школы), в Подмосковье (1122) и Татарии (1029).

Отмечается, что материалы уроков универсальны для любых возрастных категорий.

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