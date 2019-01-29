Законопроект о нотариусах в городских округах внесен в Госдуму

Москва, , 11:47 — REGNUM Законопроект, направленный на сохранение территориальной доступности нотариальных услуг, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Авторы обратили внимание на то, что проводимые преобразования муниципальных образований в субъектах РФ, сопряженные с включением поселений в состав городских округов, «приводят к снижению территориальной доступности нотариальных услуг для граждан, проживающих в населенных пунктах, в которых ранее органы местного самоуправления поселений обладали правом совершать нотариальные действия».

Должностное лицо местной администрации городского округа наделяется правом совершать нотариальные действия во входящем в состав территории городского округа населенном пункте, в котором нет нотариуса, в случае, если такое должностное лицо в соответствии со своей должностной инструкцией исполняет должностные обязанности в данном населенном пункте.

При этом глава местной администрации городского округа не наделяется таким правом, поскольку он осуществляет свою деятельность в административном центре, в котором нотариальную деятельность осуществляют нотариусы.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения, предусматривающие ответственность должностных лиц органов местного самоуправления, в случае невыполнения законных требований территориального органа юстиции при проведении проверки.