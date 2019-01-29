На одной из ферм Южной Кореи обнаружили признаки ящура

Ансон, Южная Корея, , 11:48 — REGNUM На одной из животноводческих ферм города Ансон, провинция Кёнгидо было обнаружено вирусное заболевание ящур, сообщает YTN.

28 января в 11:00 (по местному времени) у 20 из 120 коров на ферме были обнаружены симптомы данного заболевания.

Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства совместно с администрацией города приняло решение об уничтожении всех 120 животных.

Кроме того, на данный момент решается вопрос об уничтожении парнокопытного скота на 8 фермах, которые располагаются в 500 метрах от фермы, где обнаружен ящур. Известно, что на этих фермах находится около 500 голов крупного рогатого скота и свиней.

Территория в 3 км от очага инфекции была объявлена запретной зоной. На данный момент идет эпидемиологическое обследование очага, чтобы определить точную причину возникновения данного вирусного заболевания.

Ящур — острое вирусное заболевание животных. Наиболее подвержены инфекции крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы. Заболевание может передаваться человеку через сырое молоко, мясо и при контакте с заболевшим животным.