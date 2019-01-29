Судье из Танзании предъявлены обвинения в коррупции

Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:48 — REGNUM Судья Диксон Мвасенга из суда Мванзо в городе Дар-эс-Салаам доставлен в суд района Илала в Дар-эс-Саламе на слушание дела по обвинению в получении взятки в размере 710 тысяч танзанийских шиллингов (коло 307 долларов США). Об этом сообщает газета Nipashe.

Обвинения Диксону Мвасенга были предъявлены 28 января прокурором Девота Михайо. Михайо заявляет, что подозреваемый получил взятку в 2017 году от обвиняемого работника банка Нгомои Ммбага. Взятка была выдана тремя частями, сначала 210 тысяч танзанийских шиллингов в феврале, затем 100 тысяч в апреле и еще 400 тысяч в мае.

Также обвинения в даче взятки были предъявлены Ммбага. Оба подозреваемых отрицают свою вину. Окончательное слушание по делу назначено на 19 февраля 2019.