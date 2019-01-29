УФСБ: Палестинец в Саратове собирал и сдавал данные о мусульманской умме РФ

Саратов, , 11:45 — REGNUM Жителей Саратовской области официально предостерегают о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по 275 УК РФ («Государственная измена») гражданину РФ Эль Хих Нидаль Авадалла Ахмеду. Об этом говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, мужчина получил российское гражданство в 2011 году, постоянно проживает в Саратове. С 2016 года он постоянно контактирует с иностранными спецслужбами и по заданию собирал и передавал информацию об общественно-политической ситуации в регионе, а также мусульманской умме России. Несмотря на то, что передаваемые данные не содержали сведений, составляющих государственную тайну, «продолжение сотрудничества с иностранными спецслужбами создавало предпосылки к нанесению ущерба безопасности Российской Федерации».

Помимо сведений преступление по ст. 275 УК РФ предполагает наказание за оказание консультационной, финансовой и материально-технической помощи иностранному государству, международной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Максимальная санкция по данной статье составляет 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Мосгорсуд начал рассматривать уголовное дело о государственной измене в отношении российского гражданина Алексея Житнюка. Его задержали в ноября 2017 года и поместили под арест в связи с обвинениями в госизмене.

Материалы дела имеют гриф «совершенно секретно». Дело рассматривается в закрытом режиме.

По версии следствия, от Житнюка норвежский гражданин Фруде Берг получил секретные сведения о Военно-морском флоте РФ.