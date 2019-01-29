Упавший с крыши снег убил ребёнка в Тульской области: возбуждено дело

Тула, , 11:36 — REGNUM В Тульской области погиб ребёнок. Инцидент произошёл в деревне Ольхи Плавского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, сообщение о травмировании несовершеннолетнего поступило в следственный отдел накануне вечером, 28 января.

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Как было установлено, двое детей в возрасте 13 и десяти лет находились на закрытой территории одного из предприятий. В это время с крыши металлического ангара сошёл снежный покров. Снег упал прямо на одного из несовершеннолетних. Десятилетний ребёнок от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время по факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Следователи уже осмотрели место ЧП, допросили свидетелей и очевидцев произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти мальчика.

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Глыба льда чуть не убила ребенка в Воронеже

Как сообщало ИА REGNUM, год назад в Тверской области из-за упавшей с крыши жилого дома глыбы льда едва не погиб мужчина. Инцидент произошёл в апреле 2018 года. Известно, что пострадавший получил травму головы. Медики наложили ему швы на рану. От госпитализации мужчина отказался.

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