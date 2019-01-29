Индонезия вновь предоставила помощь пострадавшим в Центральном Сулавеси

Джакарта, , 11:30 — REGNUM Министерство социальных дел Индонезии вновь предоставило помощь в размере 2,9 млрд рупий или более 200 тыс. долларов США на ликвидацию последствий землетрясения и цунами, обрушившегося на провинцию Центральный Сулавеси 28 сентября 2018 года, сообщает Antaranews.

«Мы оказываем помощь, пострадавшим от землетрясения, которые продолжают жить во временных убежищах», — заявили в министерстве.

Представитель министерства социальных дел Гарри Хикмат посетил лагерь беженцев в районе Сиги, где было построено 250 временных домов. В лагере есть мечеть, школа, медицинский пункт, площадки для бадминтона и зал для мероприятий и встреч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов острова Сулавеси 28 сентября. Власти Индонезии выделили 560 млрд рупий (около $37 млн) для оказания помощи пострадавшим.

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