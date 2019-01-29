Учителя математики в Карачаево-Черкесии поймали на вымогательстве

Черкесск, , 11:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии попала под суд учитель математики одной из школ города Черкесска. Педагог требовала денежные средства с родителей ученика за допуск его к итоговой аттестации, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установило следствие, женщина пригласила мать мальчика для беседы, в ходе которой «ввела ее в заблуждение относительно успеваемости ребенка по ряду учебных дисциплин». Учитель сообщила, что может уладить ситуацию за 10 тыс. рублей. Однако совершить преступление злоумышленница не успела. О ее намерениях стало известно правоохранителям.

В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». В настоящее время с утвержденным обвинительным заключением дело направлено для рассмотрения в Черкесский городской суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии ранее попались в поле зрения правоохранителей ряд педагогов. Так, в 2018 году получила шесть лет условно за служебный подлог и мошенничество в особо крупном размере директор школы № 15 в городе Черкесске Фатимета Б.

В 2017 году была уличена в попытке дать взятку директор школы № 2 города Черкесска. Она предложила деньги сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по республике за помощь в сокрытии фактов нарушения закона, которые были выявлены при проверке в руководимом ею учреждении.

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