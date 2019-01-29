Минтруд обвинили в саботаже нацпроекта «Здравоохранение»

Москва, , 11:17 — REGNUM Предложение Минтруда РФ отменить медосмотры у офисных работников в Госдуме назвали саботажем, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

«Похоже, по медицинским вопросам Минтруд консультирует какой-то доктор Менгеле. А в целом данное предложение — это саботаж национального проекта «Здравоохранение» и других социально-демографических приоритетов президентского курса», — отметил в Facebook депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Минтруд настаивает на отмене медосмотров у офисных работников, по мнению экспертов ведомства, работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда. Соответствующие изменения в законодательство будут направлены в правительство РФ, которое определится с дальнейшей судьбой инициативы.

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