Вторник, 29 Января 2019 года
11:18:47 МСК

Минтруд обвинили в саботаже нацпроекта «Здравоохранение»

Общество

Офисным работникам предлагают отменить медосмотры

Москва, 29 января 2019, 11:17 — REGNUM  Предложение Минтруда РФ отменить медосмотры у офисных работников в Госдуме назвали саботажем, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

«Похоже, по медицинским вопросам Минтруд консультирует какой-то доктор Менгеле. А в целом данное предложение — это саботаж национального проекта «Здравоохранение» и других социально-демографических приоритетов президентского курса», — отметил в Facebook депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Минтруд настаивает на отмене медосмотров у офисных работников, по мнению экспертов ведомства, работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда. Соответствующие изменения в законодательство будут направлены в правительство РФ, которое определится с дальнейшей судьбой инициативы.

Читайте ранее в этом сюжете: Минтруд РФ планирует отменить «избыточные» медосмотры офисных работников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Национальные проекты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить