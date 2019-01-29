Юристы АлтГУ предлагают законодательно закрепить статус опорных вузов

Барнаул, , 11:13 — REGNUM Учёные юридического института Алтайского государственного университета выразили необходимость установления правового положения опорных вузов в России и закрепления его в законодательстве. Свои аргументы они изложили в декабрьском номере 2018 года «Вестника ТГУ. Право», сообщает 29 января пресс-служба вуза.

«Анализ российского законодательства в 2013—2018 гг. показывает неоднозначность термина «опорный университет» и неопределенность как самого смыслового концепта, так и судьбы опорных вузов», — говорится в статье.

Главными недостатками отсутствия закреплённого в законодательстве статуса юристы считают: отсутствие чётких критериев разграничения высших учебных заведений друг от друга, множество производных от термина «опорный университет», которые приводят к размыванию содержания понятия и утрате ясности и определенности термина, его использование законодателем в качестве метафоры и утрату термином своего качества в юридическом языке.

«Главной проблемой опорных университетов является вопрос их правового статуса и юридической судьбы. Очевидно, напрашивается фиксация юридического положения опорных университетов в федеральном законодательстве, — отмечают в статье ее авторы. — Некоторые субъекты Российской Федерации, не дожидаясь решений центральной власти, пошли по пути нормативного регулирования положения опорных университетов. Так, в Ростовской области принят областной закон «О взаимодействии органов государственной власти Ростовской области с опорным университетом Ростовской области». В областном законе определены направления участия опорного вуза Ростовской области в социально-экономическом развитии Ростовской области».

В результате проведенного анализа юристы вуза сделали вывод, что неопределенность юридического положения опорных университетов вызывает сомнения в сохранении такой категории российских вузов в перспективе 2019 — 2025 годов.

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