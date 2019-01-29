Белвью, США, , 12:01 — REGNUM Скандально известная карточная онлайн-игра Artifact установила новый антирекорд. Согласно данным сервиса Steam, количество игроков проекта впервые упало ниже тысячи.

Антирекорд был зафиксирован в ночь на 28 января — одновременно в игре находилось 956 игроков. На старте проекта 28 ноября 2018 года это число составляло порядка 60 тыс. человек, но с тех пор неизменно падает. Тем не менее, компания Valve продолжает поддерживать игру и выпускать к ней патчи и обновления.

Напомним, что свой последний антирекорд Artifact установил 15 января, когда число игроков впервые упало ниже двух тысяч человек. Проблемы игры начались с самого релиза из-за неудобной системы монетизации — все игровые карты нужно было покупать за реальную валюту. С тех пор разработчики доработали эту систему и изменили баланс карт, на который жаловались игроки. Однако популярность проекта по-прежнему стремительно падает.

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