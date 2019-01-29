Журналисты рассказали об истории падения компании Starbreeze

Стокгольм, , 11:12 — REGNUM После неудачного релиза игры по франшизе The Walking Dead акции Starbreeze упали в цене, а сама компания подала заявление о реконструкции. Издание Eurogamer провело расследование и выявило причины многочисленных проблем и долгов Starbreeze.

Издание отмечает, что проблемы Starbreeze начались задолго до выхода The Walking Dead. В 2012 году студию покинули ключевые сотрудники (в последствии основавшие студию MachineGames), и она оказалась на грани банкротства. В такой же ситуации оказалась и студия Overkill (разработчики Payday) — тогда было решено объединить обе компании. Позже в 2013 году дуэт студий создал успешную Payday 2, которая сильно подняла стоимость акций Starbreeze. Однако разработка Payday 2 рассорила братьев Андерссонов (руководителей Overkill) — Ульф Андерссон покинул студию и не общается с братом до сих пор.

Также компания решила вкладывать средства в новые направления. Starbreeze вложили $8 млн в Raid: World War 2 — проект не заинтересовал игроков, и студия лишь потеряла деньги. Позже компания инвестировала больше $20 млн в VR-технологии, которые также не нашли своего потребителя.

После успеха PayDay 2 было решено заняться созданием игры по франшизе The Walking Dead. Планировалось разрабатывать проект на собственной движке студии под названием Diesel (на нём созданы обе части PayDay). Однако в 2015 года Starbreeze решает купить игровой движок Valhalla за $7,8 млн. Новое средство разработки оказалось неудобным и требовало серьёзной доработки — тогда в 2017 году студия решила перейти на Unreal Engine 4. Однако оказалось, что большинство разработчиков не умеет пользоваться этим движком, и их обучение требовало дополнительного времени.

Релизная версия Overkill's The Walking Dead была сделана всего за год. Как отмечает издание, она оказалось очень сырой и недоработанной, что и стало причиной низких продаж.

Напомним, что долг Starbreeze составляет порядка $45 млн. После того, как компания оказалась на грани банкротства, она подала в суд заявку на реконструкцию. Руководители компании посчитали, что такая мера может временно оградить её от уплаты долгов. Также в декабре 2018 года в центральный офис компании с обыском приехали полицейские в связи с обвинениями в финансовых махинациях. Представители правопорядка конфисковали рабочие компьютеры и арестовали одного из сотрудников. Дальнейшая судьба студии пока неизвестна.

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