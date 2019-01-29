Террористическая угроза: население Прикамья призывают соблюдать спокойствие

Пермь, , 10:56 — REGNUM Департамент территориальной безопасности Пермского края просит население региона в связи с волной массовых эвакуаций соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций. Чиновники отметили, что 29 января в ряд организаций и учреждений Пермского края посредством массовой рассылки на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Перми.

Сообщения о потенциальных терактах отрабатываются правоохранительными органами. На 12:00 по местному времени (10:00 мск) признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.

По данным местных СМИ, на территории региона прошли эвакуации в ряде торговых, школ, больниц, административных зданий. Информресурсы также сообщают, что кроме Прикамья анонимные сообщения о возможных террористических актах поступили и в Екатеринбурге, Оренбурге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января волна ложных сообщений о минировании социальных учреждений накрыла некоторые регионы Сибири. Под прицелом лжетеррористов оказались Новосибирская область, Хакасия, Красноярский край. Ещё раньше атакам телефонных террористов подверглись Улан-Удэ и Иркутск.

Власти регионов назвали произошедшее терроризмом. Глава Хакасии Валентин Коновалов потребовал созвать спецзаседание антитеррористической комиссии.

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